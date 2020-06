11/06/2020 | 15:11



Kelly Clarkson e Brandon Blackstock decidiram seguir caminhos diferentes.

Segundo informações do site norte-americano People, a cantora entrou com um processo de divórcio no dia 4 de junho deste ano.

Kelly e Brandon estavam casados há sete anos e, juntos, têm dois filhos: a pequena River e o caçula Remington.

Triste, não é?