A Fundação Toyota do Brasil realizou a doação de uma ambulância para o município de São Bernardo do Campo (SP). A iniciativa contribui com a mobilidade de pacientes e de profissionais da área de saúde. Além disso, após o combate da disseminação da doença, o veículo se tornará patrimônio da cidade.

A entrega aconteceu na última quarta-feira (10/06), na Base Central do SAMU de São Bernardo do Campo e contou com a presença de Orlando Morando, prefeito do município, Otacílio do Nascimento, diretor Executivo da Fundação Toyota do Brasil, e Luis Amaral, Relações Governamentais da Toyota do Brasil.

Vale destacar que, em abril, a Fundação Toyota já havia anunciado a doação de quatro picapes Hilux adaptadas para ambulâncias. A cidade de Porto Feliz (SP), já recebeu uma unidade. Na próxima semana, Indaiatuba (SP) e Sorocaba (SP) também receberão os veículos preparados para transporte médico-hospitalar.

