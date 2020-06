Passo a passo: como compartilhar tela no Google Meet

Marcella Blass

As ferramentas gratuitas de videoconferência têm sido muito importantes neste período de distanciamento social. Entre as mais populares está o Google Meet, que se destaca por seu recurso simples de compartilhamento de tela com os outros participantes da chamada. Função que pode facilitar a vida de quem está trabalhando e estudando à distância. Confira, a seguir, como usar o recurso:

1 – Na tela da videochamada, passe o mouse sobre a parte inferior e clique em Apresentar.

2 – Você tem a possibilidade de escolher entre três maneiras de compartilhar sua tela: Ecrã inteiro (acompanha 100% da navegação por pastas, programas e na internet), Uma janela (fixa na tela a apresentação em uma aba, pasta ou programa) e Um separador do Chrome (fixa a apresentação em uma guia específica do navegador).

3 – É possível ainda ativar ou desativar o compartilhamento do áudio do seu computador para os outros participantes da reunião.

4 – Para finalizar, basta clicar em Parar apresentação.

