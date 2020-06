Sandy, Lulu Santos, Luan Santana e mais: saiba tudo sobre as lives dedicadas ao Dia dos Namorados

11/06/2020 | 14:11



Curtir o Dia dos Namorados durante a quarentena não vai ser fácil, ainda mais agora que estamos em isolamento social. Então, para tentar ajudar os casais - e os solteiros românticos - de plantão, diversos artistas decidiram realizar lives dedicadas ao dia tão especial. A programação, que começa nesta quinta-feira, dia 11, e vai até o domingo, dia 13, contará com nomes de destaque do cenário musical como, por exemplo, Sandy! A cantora irá se apresentar ao lado do marido, Lucas Lima, a partir das 20h dessa quinta, no YouTube.

Mais cedo, vai dar pra dançar bastante ao som de É o Tchan, que irá fazer uma transmissão ao vivo a partir das 16h no YouTube. O cantor Xande de Pilares também vai alegrar com muito samba! Assim como o É o Tchan, ele se apresenta no YouTube, às 16h!

Já no próprio Dia dos Namorados, sexta-feira, dia 12, muitos artistas também vão performar! Lulu Santos, por exemplo, vai realizar a live #LoveLuluLive direto do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No embalo das colaborações, o show/i> vai ter participação especial do rapper Gabriel, o Pensador e a transmissão será no canal do YouTube do cantor.

O grupo Roupa Nova também vai fazer uma live e contará com a participação do cantor Daniel. O show está marcado para acontecer às 19h no YouTube.

Nando Reis marcou sua live para às 19h e afirmou, na divulgação do show, que vai proporcionar um encontro incrível entre a música e as pessoas que estão em casa. Ele vai participar de um minifestival para celebrar o amor à distância, com a dupla Anavitória, a partir das 21h, e Duda Beat às 23h, cada um em seu respectivo canal no YouTube.

Além de Lulu, outro veterano que vai se apresentar é Fábio Jr.! O cantor irá fará uma live direto de sua casa, das 22h à 00h, e o show será transmitido pelo Multishow e, também, no Youtube!

E vai ter também Luan Santana! O cantor irá fazer uma live especial no domingo, dia 13, às 22h30. O show será transmitido ao vivo simultaneamente na TV Globo, Multishow, Globoplay e nos canais oficiais do artista.