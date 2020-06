Ainda sem autorização, comércio da região inicia reabertura

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/06/2020 | 13:26



A flexibilização da quarentena começa, oficialmente, na segunda-feira no Grande ABC. Entretanto, seguindo a toada da Capital, onde a reabertura iniciou hoje, comércios da região já estão retomando as atividades. A equipe do Diário percorreu alguns dos principais centros comerciais e observou lojas consideradas não-essenciais funcionando, assim como grande fluxo de consumidores.

Na Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André, a loja de roupas Michelly retomou o atendimento presencial hoje. “Deixamos dez pessoas entrarem por vez e todas tem que passar álcool gel na mão. Tem algumas pessoas que não gostam e se negam a passar, aí não autorizamos a entrada”, explicou a gerente Betânia Andrade.

“O cenário (da pandemia) está piorando, mas precisamos trabalhar porque, mesmo vendendo por WhatsApp, as vendas caíram de 50% a 60%”, afirmou Betânia. Segundo ela, o movimento na loja está grande e a principal mudança é que os clientes vão em busca de itens específicos e não ficam “passeando” dentro do comércio.

De passagem pelo calçadão da Oliveira Lima, a depiladora Jaqueline Nogueira, 25 anos, avaliou que a reabertura já deveria ter ocorrido. “Todo mundo vai ter que se prevenir de qualquer maneira, então, eles estavam só adiando o inevitável e prejudicando todo mundo que precisou parar de trabalhar.”

Na Marechal Deodoro, em São Bernardo, o volume de estabelecimentos não-essenciais aberto era menor. A perfumaria Soneda chegou a ficar um mês fechada e reabriu com novos protocolos, como uso de máscaras e luvas, além de aferir a temperatura e oferecer álcool gel antes dos clientes entrarem nas dependências. “Caiu muito as vendas e deveriam ter autorizado a reabertura antes, pois é tranquilo quando todas as medidas necessárias são tomadas”, avaliou a líder de vendas Nida Gomes.

Maior movimento de pessoas, até mesmo com filas, estava no entorno da Praça Lauro Gomes. Saindo de casa apenas para comprar itens essenciais, a auxiliar de limpeza Luziana Alves, 44, acredita que os cuidados, como uso de máscara e álcool gel, não são suficientes para contem a contaminação pelo coronavírus. Porém, ela defende que a reabertura do comércio é necessária. “Os comerciantes e vendedores já foram muito prejudicados”, disse.