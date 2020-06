André Marinho tem problemas na Justiça após não pagar pensão da filha de seu caso extraconjugal

11/06/2020 | 13:10



O cantor André Marinho está sendo acionado judicialmente para pagar a pensão de sua filha de um ano de idade, fruto de um relacionamento extraconjugal com a empresária Tailane Peixoto.

O ex-integrante do extinto grupo Br'Oz, casado com a bailarina Drika Marinho, que é mãe de dois de seus filhos, foi acusado de irregularidades no pagamento de pensão alimentícia da pequena. Na época, Drika perdoou a traição, pouco tempo após o caso vir à tona.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Tailane abriu o processo após tentativas em vão de um acordo extrajudicial referente ao valor da pensão, e agora busca na Justiça definir data e valor fixos para os pagamentos, além acordar de forma oficial o período de visitas da filha com o pai, caso ele queira.

A primeira audiência está marcada para outubro deste ano.