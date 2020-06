Doria anuncia produção da vacina contra Covid-19 em São Paulo

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



11/06/2020 | 12:21



São Paulo vai produzir vacina contra a Covid-19 no Instituto Butantã. O anúncio oficial acaba de ser feito pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O imunizante, que está na fase 3 de testagem - o último, portanto -, será feito em parceria com fabricante chinês sediado em Pequim. A principio serão vacinados voluntários para verificação da eficácia e a previsão é que ela esteja disponível no primeiro semestre de 2021.

Doria definiu hoje como um dia histórico para o Brasil. "O Instituto Butantã fechou acordo de tecnologia, com a gigante Sinovac Biotech, para fabricação da vacina. Eu ontem fui ao instituto e assinei o contrato formalizando o acordo. O mundo contabiliza mais de 100 vacinas em desenvolvimento, mas apenas 10 estão na fase final de testes. A do Butantã é das mais avançadas. Os estudos indicam que ela estará disponível até o primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho de 2021", explicou o governador. Ela foi batizada de CoronaVac.

O acordo prevê também, ressalta, a participação nos testes, com acompanhamento de 9.000 voluntários brasileiros a partir de junho. "Comprovada a eficácia e segurança, o instituto terá o domínio da tecnologia e poderá produzi-la e fornecê-la pelo SUS de forma gratuita", acrescentou. A USP também está trabalhando na criação da vacina para o novo coronavírus. "Estou confiante que ao final destes trabalhos teremos as certificações de eficácia da vacina contra o coronavírus."

Dimas Covas, presidente do Instituto Butantã e integrante do Comitê Estadual de Contingência do Covid-19, explicou o princípio da vacina, que contém apenas fragmentos do vírus. "Ela tem um coronavírus inativado. Junto com a vacina é colocado um adjuvante para melhorar a resposta imunológica e ela produzida pela tecnologia Vero, que o Butantã domina, tanto que é usada no caso da vacina da dengue. Temos a capacidade produtiva, daí a possibilidade de acordo com a Sinovac", explicou. Em uma primeira fase ela foi testada em macacos, na fase 1 em 144 voluntários, na fase 2 em mais 600 pessoas, todas da China, e agora a terceira fase será no Brasil. Depois de comprovada a funcionalidade ela deverá ser aprovada pela Anvisa e daí segue para produção. "A partir daí, em um primeiro momento poderá vir da China, que já terá produção em grande escala e, em segundo momento, será feito no instituto", ressaltou Dimas.

A fase três, segundo ele, é um estudo populacional. "É a situação real, de pessoas expostas à infecção, e será verificado se ela protege ou não. Se ela se mostra segura e eficaz vai para a fase de registro. A partir daí produz em escala industrial. Nós temos a capacidade de produção, mas precisamos ter essa fase de estudos clínicos." O custo desta fase será de R$ 85 milhões, financiado pelo governo de São Paulo.

No Brasil são 772.416 casos de infectados pelo novo coronavírus e 39.680 mortes. Já em São Paulo são 162.520 casos e 10.145 mortes. A ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo, que inlgui o Grande ABC, está em 77%.