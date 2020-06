Mapa interativo mostra atuais restrições de viagem em 220 países

Redação

Do Rota de Férias



11/06/2020 | 12:18



A Associação Internacional do Transporte Aéreo (Iata) criou um mapa interativo com dados atualizados a respeito das restrições de viagem implementadas atualmente em 220 países por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a entidade, a iniciativa visa permitir que as companhias aéreas gerenciem com segurança o processo de verificação de documentos de passageiros em todo o mundo. Para obter as informações inseridas no mapa, a Iata estabeleceu parcerias com empresas de aviação e relações bilaterais estreitas com agências governamentais em todo o mundo.

Como funciona o mapa da Iata

O mapa da Iata, que pode ser acessado aqui, funciona de maneira simples. Basta clicar no país desejado para que uma janela com dados (em inglês) seja exibida. Quem acessa o Brasil, por exemplo, verifica quais grupos de passageiros, neste momento, têm entrada permitida no país.

A entidade reitera que as informações são 100% seguras no momento da publicação e estão sendo revisadas e atualizadas continuamente, dada a natureza em rápida evolução da resposta internacional ao surto do covid-19. O mapa deve ficar no ar apenas enquanto as restrições relacionadas ao novo coronavírus estiverem em evidência.