Europa reabre fronteiras em 1º de julho; brasileiros devem ser barrados

Redação

Do Rota de Férias



11/06/2020 | 11:48



Os países europeus reabrirão as fronteiras em 1º de julho. De acordo com comunicado emitido pela ela Comissão Europeia (poder Executivo do bloco). porém, será barrada a entrada de pessoas que vivem nos locais em que a pandemia do novo coronavírus não está controlado.

A lista das nações cujos residentes terão entrada permitida na Europa começou a ser elaborada hoje (11 de junho), e é quase certo que o Brasil ficará de fora dela. Atualmente, o país tem o segundo maior número de casos no mundo (atrás apenas dos Estados Unidos).

De acordo com o comunicado da Comissão Europeia, “a restrição deve ser levantada para os países selecionados com base em um conjunto de princípios e critérios objetivos”. Entre os parâmetros usados estão o índice de novas infecções, a tendência de controle da pandemia e as políticas adotadas pelo governo no rastreamento e combate ao covid-19.

A Comissão Europeia também solicitou que os 27 países membros do grupo e os outros quatro que fazem parte da zona Schengen (Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein) reabram as fronteiras internas até 20 de junho.

Fotos: capitais europeias

Você provavelmente conhece cidades como Madri, Paris, Berlim, Roma, Londres e Amsterdã, mas a verdade é que os países da Europa contam com algumas capitais bem menos badaladas. Você sabe, por exemplo, onde ficam Tirana, Nicósia, Tallinn, Reykjavik, Valeta e Chisinau? Confira no álbum.