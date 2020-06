Três pessoas são presas por tráfico de drogas em São Bernardo e Mauá

Do dgabc.com.br



11/06/2020 | 10:32



Policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam na noite desta quarta-feira (10) uma mulher por tráfico de drogas em São Bernardo e um casal em Mauá, em duas ocorrências distintas.

Por volta das 22h, durante pratulhamento tático pela Estrada Eiji Kikuti, os PMs abordaram uma mulher com uma mochila que demonstrou um certo nervosismo com a presença da equipe. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas na mochila os policiais encontraram certa quantidade de crack, cocaína, maconha e dinheiro. Em entrevista, ela assumiu que as drogas eram para venda.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida ao 3° DP (Assunção) de São Bernardo, onde o caso foi registrado.

Em Mauá - Durante ação policial em combate ao tráfico de drogas, pelo bairro Cerqueira Leite, local conhecido como ponto de venda de drogas, a equipe do 6º BAEP desconfiou da atitude de um casal. Em busca pessoal foi localizadas 39 porções de maconha, 92 de cocaína, 198 porções de crack e R$ 180,00 em notas miúdas. Diante dos fatos, o casal de criminosos foram conduzidos ao 1º DP (Centro) de Mauá, ficando preso a disposição da Justiça.