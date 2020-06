Redação

Do Rota de Férias



11/06/2020 | 10:18



Os parques SeaWorld, Aquatica e Discovery Cove, em Orlando, e Busch Gardens e Adventure Island, em Tampa, reabrirão gradualmente a partir de hoje. Para isso, adotarão um novo protocolo de higiene e segurança, com limpeza e desinfecção das atrações, distanciamento físico, obrigatoriedade de uso de máscaras e medição da temperatura. Um novo sistema de reservas também ajudará a controlar a capacidade do público.

Enquanto não for possível ir aos Estados Unidos, porém, os fãs do conglomerado de parques temáticos que, além de Orlando e Tampa, conta com centros de lazer em San Diego e San Antonio, podem curtir o novo site criado pelo grupo com atividades para fazer em casa. Entre os temas propostos estão tours virtuais nas atrações por meio de vídeos, receitas e até desenhos para colorir. Confira:

Atividades do SeaWorld para fazer em casa

Tours virtuais – Montanhas-russas como a Mako e a Manta, do SeaWorld em Orlando, podem ser encaradas em passeios online aqui.

Montanhas-russas como a Mako e a Manta, do SeaWorld em Orlando, podem ser encaradas em passeios online aqui. Desenhos para colorir – Nesta página, é possível desenhos de animais para colorir. Há também uma série de jogos para brincar com as crianças.

Nesta página, é possível desenhos de animais para colorir. Há também uma série de jogos para brincar com as crianças. Artesanato em papel – Confira aqui algumas opções de origamis de animais e paisagens dos parques do SeaWorld.

Confira aqui algumas opções de origamis de animais e paisagens dos parques do SeaWorld. Receitas – O complexo promove anualmente um festival gastronômico chamado Seven Seas, que celebra a gastronomia de todo mundo. Aqui, há vídeos de algumas receitas do evento para preparar em casa.

O complexo promove anualmente um festival gastronômico chamado Seven Seas, que celebra a gastronomia de todo mundo. Aqui, há vídeos de algumas receitas do evento para preparar em casa. Músicas – A playlist do SeaWorld está no Spotify. Confira aqui.

