Após emagrecer 27 quilos, Fábio Assunção fala sobre mudança no estilo de vida durante a quarentena

11/06/2020 | 08:10



Fábio Assunção foi o convidado da semana do programa Saia Justa, exibido no GNT. Na noite da última quarta-feira, dia 10, através de uma chamada de vídeo, o ator falou sobre como está lidando com a quarentena, imposta em virtude da pandemia do coronavírus.

- Eu acho que em cada um essa quarentena está batendo de um jeito diferente. Leio notícias muito diversas de pessoas que estão extremamente deprimidas e de pessoas que estão revertendo isso a seu favor. Eu, por exemplo, todas essas chamadas telefonicas que faço hoje são por vídeo, então eu estou vendo muito mais as pessoas do que via antes, isso é um ponto positivio. Esse tempo que eu estou tendo de me organizar, ver o que de fato me faz falta, perceber um milhão de coisas que poderia estar comprando, usando ou fazendo, eu não preciso. Por exemplo, não dá mais para ir num estúdio dar entrevista. A gente faz entrevista assim, agora, é mais prático, disse ele.

O ato, que recentemente emagreceu 27 quilos para interpretar um personagem na série Fim - que teve as gravações interrompidas por causa da pandemia, afirmou que se sente uma melhor pessoa após a transformação. Além dos resultados físicos, Fábio explicou que a mudança refletiu em outras áreas de sua vida, inclusive a paternidade. O novo estilo de vida aliado ao isolamento social fez com que o pai de João, de 17 anos, e Ella Felipa, de 9 anos, encontrasse uma melhor forma de se relacionar com as crianças:

- O fato de você ser pai, se você não tiver pronto para isso, você aproveita menos. Esse momento está sendo mais importante para mim porque eu sendo uma melhor pessoa, eu estou sendo um melhor pai agora, isso está me transformando agora. Eu comecei essa transformação física por uma demanda profissional. Não sou um cara que gosta de academia, não é da minha natureza, mas agora está se tornando uma prática porque estou vendo resultados refletindo em outras áreas da minha vida, tanto no meu pensamento, quanto me espiritualizando mais. Estou vendo benefícios reais na minha vida, no meu bem-estar, na minha auto-estima. Eu estando bem consigo saborear mais meus filhos. Mesmo eles estando em São Paulo com as mães, todos os dias a gente faz ligação de vídeo ou por outra maneira. Antes eu não via tanto eles, ficava dois, três dias sem falar.