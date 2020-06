Ritmo de óbitos desacelera nas sete cidades

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



Pelo segundo dia consecutivo o Grande ABC registrou número de mortos abaixo da média que vinha se estabelecendo para o mês de junho. Foram 13 óbitos nas sete cidades ontem, um a mais do acumulado na terça-feira. Como efeito de comparação, na semana passada, no dia que teve menos perdas foram 21, registradas tanto no dia 2 como no dia 3. A média do dia 1º até ontem era de 18 baixas diárias.



Manter o número sob controle será fundamental para o Grande ABC avançar no plano de flexibilização da quarentena criado pelo governo do Estado (leia mais acima).



Das 13 mortes de ontem, informadas nos boletins epidemiológicos das prefeituras, cinco foram registradas por São Bernardo, que chegou a 248. Diadema acusou quatro perdas, alcançando 159 no total. Santo André teve duas baixas, com 188 desde o início da pandemia. Por fim, São Caetano e Ribeirão Pires informaram um óbito, totalizando 65 e 24, respectivamente. Mauá (95) e Rio Grande da Serra (nove) não registraram perdas nas últimas 24 horas.



Outro item importante levado em consideração pelo governo do Estado é o número de infectados. Neste critério, foram 332 pessoas que moram no Grande ABC e receberam o diagnóstico positivo ontem, número pouco superior ao de terça-feira, que teve 305 novos contaminados. No total, já são 10.710 pessoas que tiveram comprovadamente contato com o coronavírus. Outros 17.113 pacientes ainda aguardam resultados dos exames para saber se estão com Covid.



Outra boa notícia é que o número de pacientes que receberam alta nos hospitais públicos e privados da região não para de subir. Ontem, as sete cidades informaram que 3.673 pessoas estão livres do vírus – 11 a mais do que o informado na terça-feira. Ou seja, já são quase cinco curados para cada morte registrada no Grande ABC.

Brasil se aproxima do Reino Unido entre os países com mais baixas no mundo

Enquanto a Europa vive relaxamento progressivo nas medidas de isolamento físico e divulga números decrescentes de novos casos e de novas mortes provocadas pela Covid-19, o Brasil continua a renovar seus números diários da doença causada pelo coronavírus nos patamares mais altos já alcançados até o momento. Este movimento fez o País chegar perto do Reino Unido no total de mortes: são 39.680 óbitos aqui e 41.128 na nação europeia, segundo com mais baixas pela doença – os Estados Unidos estão em primeiro, com mais de 112 mil perdas.



Apesar do número parecido de vítimas fatais, os dados diários diferem entre os países, com o Brasil registrando muito mais mortes e casos a cada dia. Ontem, foram confirmadas mais 1.274 mortes no Brasil, enquanto o dado do Reino Unido foi de 245.



Em São Paulo o dia foi de mais um recorde de perdas em 24 horas. Foram 340 óbitos, com total de 9.862 baixas. O total de casos confirmados em São Paulo passou de 150.138 para 156.316 de terça-feira para ontem. Dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 563 cidades, sendo 298 com um ou mais óbitos. (das Agências)