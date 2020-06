Câmara prorroga contrato já expirado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/06/2020 | 00:01



A Câmara de São Bernardo decidiu prorrogar o contrato com a NR Serviços e Segurança e Vigilância, conhecida como Nobre, para execução do serviço de cuidado patrimonial do Legislativo. O que chama atenção no novo aditamento é o fato de que o acordo já tinha atingido seu limite máximo de extensão – cinco anos. Esta coluna já havia mostrado que o impasse estava instalado no Parlamento. Existia pressão para que encontrasse brechas para aumentar o vínculo com a Nobre, enquanto o departamento técnico da casa sustentava a necessidade de realização de nova licitação. O Legislativo recorreu a um artigo da Lei de Licitações sobre prorrogação de contrato em caráter excepcional. A única mudança é o valor: sai de R$ 451,2 mil para R$ 406,1 mil, desconto de 10%.

Um só assunto

O comentário no meio político de São Bernardo não foi outro ontem: a publicidade da aproximação do prefeito Orlando Morando (PSDB) com o deputado federal Alex Manente (Cidadania). O namoro era antigo, mas escondido. Governistas e oposicionistas faziam os cálculos políticos e eleitorais da parceria. Muitos acreditavam que a jogada de trazer Alex para perto fazia de Morando pleno favorito na tentativa de reeleição. A oposição, entretanto, duvidava da migração completa de votos de Alex para Morando, beneficiando a realização de um segundo turno. Houve também quem analisasse que Alex ficará no fim da fila no futuro na corrida pelo Paço.

Plano de governo

Pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, o ex-prefeito Luiz Marinho organizou na noite de terça-feira uma reunião virtual para debater o plano de governo de sua pré-campanha. Quase 700 pessoas acompanharam os debates, liderados pelo petista com os economistas Eduardo Moreira e Fausto Augusto Júnior, do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Comemoração

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, comemorou o fato de o governo do Estado ter elevado o Grande ABC à Fase 2 do Plano São Paulo, de retomada gradativa da economia. Ele foi um dos defensores da mudança de faixa na região. “O momento é de agradecer o governo do Estado por ter entendido que o Grande ABC reúne todas as condições para estar nessa etapa. Marca um importante começo para a retomada das atividades comerciais e inicia de forma gradual e controlada essa abertura”, disse.

Vídeo – 1

Outro deputado estadual a celebrar o fato foi Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema. Ele comemorou a chegada de novos respiradores para sua cidade e para Rio Grande da Serra. Gravou um vídeo ao lado do secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi (PSDB), agradecendo o governo paulista por atender pedido de “prefeituras, de deputados e do Consórcio Intermunicipal”.



Vídeo – 2

A gravação, entretanto, não foi bem digerida pelo alto comando da Prefeitura de Diadema, que anda engasgada com o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) por sua postura evasiva no processo de sucessão eleitoral. O prefeito Lauro Michels (PV) já havia reclamado que Márcio pouco defendia o município junto ao Estado para envio de recursos no combate à Covid-19. Na visão de gente do Paço, Márcio tenta se valer de um esforço do governo no vídeo publicado.