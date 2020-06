Kiko busca aval para calote ao Imprerp até o fim do ano

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 23:30



Prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB) busca receber aval da Câmara para deixar de pagar valores referentes patronais para manter a Previdência municipal até o fim do ano. Na avaliação do sindicato do funcionalismo, o rombo pode atingir a marca de R$ 20 milhões.



Em projeto encaminhado ao Legislativo, a gestão Kiko discorre que quer deixar de recolher os valores que são repassados ao Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires), autarquia que cuida de aposentadoria e pensão dos servidores públicos. O Paço alega que, devido à pandemia do novo coronavírus, o repasse poderia prejudicar a saúde financeira do município.



“O objetivo deste projeto de lei é a suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária patronal, com vencimento entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, devida pelo município de Ribeirão Pires ao Imprerp, garantindo, assim, a saúde financeira do município enquanto trabalharmos para manter nossa população saudável”, diz a propositura do Executivo.



O projeto deverá ser apreciado pelos vereadores na semana que vem, já que, devido decreto estadual, hoje e amanhã serão pontos facultativos e não haverá atividade parlamentar.



Segundo a presidente do Sineduc (Sindicato dos Trabalhadores da Educação) de Ribeirão Pires, Perla de Freitas, a falta e repasse poderá causar instabilidade na manutenção do instituto, fato que trará dificuldades para o pagamento de benefícios aos servidores.



“É uma atuação repugnante do prefeito Kiko. Ele está se aproveitando da pandemia para tentar dar calote no Imprerp. Ele alega que o dinheiro poderia ser utilizado no combate ao coronavírus, mas ele já deixou de pagar algumas parcelas no ano passado, antes mesmo da pandemia”, declarou Perla. Ainda conforme a líder sindical, o Executivo deixou de repassar R$ 9,3 milhões durante os meses de março, abril e maio de 2019 e entre julho e dezembro de 2019. “Em janeiro e fevereiro de 2020, Kiko também não repassou o montante.”



Procurada, a Prefeitura de Ribeirão Pires não se pronunciou sobre o caso.