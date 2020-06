Região vai conceder ponto facultativo hoje e amanhã

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 23:30



As prefeituras do Grande ABC decidiram seguir decreto estadual e estabeleceram ponto facultativo hoje e amanhã por causa do feriado de Corpus Christi, a despeito de a vigência da folga ter sido antecipada no dia 22 de maio.



Os prefeitos participaram de assembleia no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na tarde de ontem e consentiram seguir o que foi estabelecido pelo governador João Doria (PSDB). Um dos motivos para o estabelecimento do ponto facultativo é o de continuar na batalha para evitar aglomerações e atender normas de isolamento dentro das atividades públicas. Além das unidades públicas, bancos estarão fechados.



“Por decisão unânime, os prefeitos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra decidiram, na 38ª assembleia geral extraordinária do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, acompanhar o decreto estadual”, resumiu a entidade, por nota.



Antes da reunião, cidades já haviam, individualmente, avisado se entrariam ou não com decretos de ponto facultativo. Em São Caetano e Ribeirão Pires, a folga havia sido estabelecida para as duas cidades. Em Mauá, o feriado seria decretado apenas amanhã. São Bernardo cogitou não encerrar o expediente. Mas todos chegaram a um entendimento pelo ponto facultativo nos dois dias.



Os municípios manterão áreas essenciais funcionando, como UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), limpeza urbana, segurança e serviço funerário. São Bernardo, por exemplo, informou que as feiras livres também funcionarão normalmente nos dias de ponto facultativo.



Em São Caetano, alguns hospitais manterão plantão 24 horas, como o Hospital Infantil e a Maternidade Márcia Braido. O drive-thru de testagem da Covid-19 também funcionará normalmente nestes dias.



Os prefeitos acreditam que a manutenção do isolamento físico é crucial para que a região permaneça na Fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, proposta do governo paulista para retomada econômica após pandemia do novo coronavírus.