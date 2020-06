Santo André distribui cestas básicas e máscaras em Paranapiacaba

Do Dgabc.com.br



10/06/2020 | 23:55



Cerca de 200 famílias de Paranapiacaba, distrito de Santo André, beneficiadas pelo CadÚnico, receberam cestas básicas e máscaras do projeto Costurando com Amor, do Fundo Social de Solidariedade da cidade. Os moradores selecionados foram informados via telefone sobre horário da retirada, agendado com intervalos de 30 minutos, para evitar qualquer tipo de aglomeração.

“Graças à solidariedade dos nossos munícipes e também da iniciativa privada, estamos recebendo muitas doações, e, com isso, conseguimos ajudar quem mais precisa, de uma forma organizada e com todos os cuidados necessários nesta época de pandemia. Além disso, a distribuição de máscaras produzidas por costureiras da nossa cidade é essencial para aqueles que precisam sair e não têm condições de comprar”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.