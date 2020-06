Conselho se reunirá para votar parecer que pede impeachment de Peres

10/06/2020 | 21:32



O Conselho Deliberativo do Santos vai realizar uma reunião virtual, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, para votar o parecer do relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) sobre as contas do clube em 2018. O comitê reprovou as contas, com déficit de R$ 77 milhões, e agora será avaliado se o presidente José Carlos Peres cometeu irresponsabilidade administrativa.

A votação pode abrir caminho para o impeachment de Peres e dos membros do Comitê de Gestão, pois foi essa a recomendação do CIS do Santos. Se o parecer for aprovado, ele volta para a comissão que permitirá a defesa dos gestores. Depois disso, os conselheiros realizaram nova votação.

Neste caso, será preciso 2/3 dos votos para o processo de impeachment de Peres ter continuidade. E se a proposta tiver êxito, a votação seguinte, para destituição dos dirigentes, vai ter a participação dos sócios do Santos, precisando da maioria mínima para tirá-lo do cargo.

A reunião de avaliação do parecer do CIS estava inicialmente agendada para 16 de março, mas acabou sendo adiada em função da pandemia do coronavírus. Agora, então, o encontro se dará virtualmente, por causa das medidas de isolamento social.

Para reprovar as contas, a CIS apontou que Peres não seguiu o orçamento, não solicitou remanejamento de verbas e nem complementação orçamentária, não recolheu R$ 4 milhões em impostos retidos e devidos, além de ter apresentado déficit acima de 20% da receita orçada do exercício anterior, o que está em desacordo com o ProFut.