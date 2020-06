Disputar sim; destruir, não

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 23:59



Lado a lado, olho no olho, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) protagonizaram na terça-feira, conforme demonstrou fotografia publicada ontem na capa deste Diário, o mais emblemático fato político dos últimos anos no Grande ABC. Após 16 anos de afastamento e troca de farpas, o parlamentar e o chefe do Executivo se reuniram para anunciar o repasse de R$ 6,5 milhões dos cofres da União para investimento na saúde do município. A aproximação dos dois jovens homens públicos, por mais que ambos tentem disfarçar, sela o fim de uma das rivalidades políticas mais acirradas da história recente da região.

Motivo do encontro entre prefeito e deputado, o envio de verba milionária que ajudará a desafogar a saúde são-bernardense, que a exemplo das demais cidades do Brasil sofre com os efeitos da pandemia do novo coronavírus, deixa entrever o alto preço que o município pagou pelo distanciamento dos dois. Quantos projetos e investimentos poderiam ter beneficiado a população são-bernardense se Alex e Morando não tivessem andado por caminhos opostos na última década e meia.

Divergências políticas nunca devem chegar ao ponto de prejudicar a população. Pelo contrário. Elas precisam agir como indutoras de boas práticas, estimulando saudável disputa em que o alvo seja a realização dos anseios da sociedade. Lutas fratricidas não geram bons frutos, apenas sangue.

Brigas por espaço político, ainda que ferrenhas, fazem parte do jogo democrático e ninguém pode ser contra a saudável batalha pela conquista de corações e mentes. São desses embates que nascem bons projetos e ideias. Mas esse confronto não pode descambar à tentativa de aniquilação do outro, de satisfazer-se em ver a cabeça do oponente na bandeja.

Que a reaproximação de Morando e Alex, em nome do bem-estar da população de São Bernardo, inspire outros contendores Grande ABC afora. Quando movidas por bons propósitos, disputas entre homens públicos são muito bem-vindas, já a destruição estéril deve ser combatida a todo custo.