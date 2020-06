Número de mortes impede maior flexibilização na região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 23:30



Os critérios apontados ontem pelo governador João Doria (PSDB) para definir o grau de flexibilização da quarentena em cada região do Estado evidenciaram que o calcanhar de Aquiles do Grande ABC é a taxa de mortes. Este foi o único indicador que não permitiu à região saltar direto da Fase 1 (vermelha), que libera apenas serviços essenciais, direto para a Fase 3 (amarela), que permitiria abertura de bares, restaurantes e salões de beleza. Com a taxa de 1,63, comparando o volume semanal de óbitos, as sete cidades, que foram subdivididas pelo Estado como Grande SP Sudeste, subiram para a Faixa 2 (laranja), que permite a abertura do comércio e shoppings (leia mais em Política).

Para chegar à taxa, o governo do Estado compara o acumulado de mortes de uma semana e divide pelo número da semana anterior. Neste caso, foram somados os óbitos das sete cidades do dia 2 a 8 de junho e o resultado foi dividido pelo acumulado nos sete dias anteriores, ou seja, de 26 de maio a 1º de junho.

Os dados usados pelo Estado, no entanto, geram confusão. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, foram utilizados registros do site seade.gov.br/coronavirus. Com os números disponíveis na plataforma, a taxa do Grande ABC seria de 1,38 e não 1,63, como divulgado. Se forem utilizadas as informações dos boletins epidemiológicos disponibilizados diariamente pelas prefeituras da região e usadas pelo Diário em seus balanços, o indicador seria de 1,03, bem próximo do limite de 1 ponto, que separa a Fase 2 (laranja) da Fase 3 (amarela).

A divulgação dos dados é importante para que os prefeitos do Grande ABC direcionem as decisões para tentar melhorar os índices e conseguir aumentar a flexibilização na próxima avaliação do Estado, que deve ocorrer na semana que antecede a prorrogação da quarentena, que vai continuar até o dia 28.

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania) acredita que as cidades estão fazendo tudo que está ao alcance e pediu participação ainda maior da população para que os índices sejam alcançados. “As prefeituras têm feito sua parte e agora esperamos que a população também faça a sua. Precisa aumentar o isolamento, que as pessoas tenham atitude consciente e só saiam de casa se for mesmo necessário. Quem for sair, que use máscara e álcool gel para higienizar as mãos. Espero não ver mais, especialmente nas periferias, festas todos os finais de semana e que não tenhamos mais recorde na venda de carvão e cerveja como temos visto”, criticou.

Maranhão acrescentou que o número de mortes será o assunto nas pautas das próximas reuniões do Consórcio. “Já está na pauta trabalharmos para melhorar esse índice de mortes. É uma responsabilidade de todos”, finalizou.