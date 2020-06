São Bernardo recebe doação de ambulância com foco na Covid

Do Dgabc.com.br



10/06/2020



A Prefeitura de São Bernardo recebeu ontem reforço no combate ao coronavírus: a doação de uma ambulância feita pela Fundação Toyota do Brasil, que foi recebida na Base Central do Samu (Serviço Móvel de Urgência) da cidade.

“A solidariedade tem sido uma marca muito importante em meio à pandemia do coronavírus. Estamos muito felizes por receber um reforço importante vindo da Fundação Toyota. Esta ambulância levará ainda mais segurança, já que o veículo será utilizado exclusivamente para transportar pacientes confirmados e suspeitos de Covid-19 das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) para as unidades hospitalares”, comentou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O veículo é da marca Hilux zero-quilômetro e conta com todos os equipamentos necessários para o transporte inter-hospitalar. O valor investido pela Fundação Toyota nesta doação é de R$ 175 mil.

São Bernardo possui 14 ambulâncias (12 básicas e duas avançadas).