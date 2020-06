São Caetano cancela convênio com cooperativa de catadores

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 23:55



Trabalhadores da Cooptresc (Cooperativa de Trabalho dos Catadores e Reciclagem de São Caetano) foram informados esta semana de que o contrato de prestação de serviços celebrado com o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) em 2017 não será renovado.

A cooperativa atua em área municipal triando todo o material reciclável que é coletado na cidade. O valor da venda dos materiais, mais o subsídio que é repassado pela autarquia, garante renda de cerca de R$ 1.584 aos 26 cooperados.

Secretária da presidência da cooperativa, Alessandra Vanessa Montalvão Lourenço afirmou que o comunicado surpreendeu a todos. “O contrato já havia sido renovado e agora estava vencido desde 3 de maio. A gente achava que seria mais uma vez renovado”, relatou.

Alessandra relatou que o funcionário do Saesa que entregou o documento queria que o rompimento fosse assinado, mas a presidente da cooperativa, Maria do Socorro da Silva, está afastada das atividades por ter mais de 60 anos. “Não assinei e não pretendo assinar”, retrucou Alessandra. “Em plena pandemia, estes trabalhadores e suas famílias vão ficar sem qualquer renda”, completou.

Para a cooperativa foi dado prazo de 30 dias para desocupar o espaço onde é realizada a triagem. O documento adverte que qualquer dano ao equipamento que está no local, de propriedade do Saesa, deverá ser ressarcido.

Integrante da articulação estadual do MNCR (Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Recicláveis), Maria Monica da Silva informou que os catadores já protocolaram um pedido na Defensoria Pública para que o órgão acompanhe as negociações com a autarquia de São Caetano.

Os catadores ocuparam a sede da cooperativa, que fica na Avenida dos Estados, no bairro Prosperidade e pretendem sair apenas quando for aberto algum canal de diálogo com o poder público.

“Se o contrato estava vencido, devia ter sido dado um prazo maior para estes trabalhadores”, defendeu Maria Monica. “Só vamos sair daqui quando pudermos conversar com o governo e tendo a participação do MP (Ministério Público)”, completou.

O Saesa explicou que o contrato expirou e o departamento jurídico da entidade está avaliado o que será feito.



GRANDE ABC

O Diário mostrou em 2 de abril, no início da pandemia, como os catadores estavam sendo afetados com queda de renda durante a quartentena decretada no Estado de São Paulo. Na ocasião, o especialista em direto ambiental Virgilio Alcides de Farias defendeu que é obrigação legal das prefeituras prestar assistência a estes trabalhadores.