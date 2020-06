Grêmio não registra casos de coronavírus em nova bateria de exames

10/06/2020 | 19:25



O Grêmio comunicou nesta quarta-feira que a nova bateria de exames de coronavírus, feita nos dois dias anteriores pelos profissionais do departamento de futebol não teve qualquer resultado positivo. Foram 75 exames realizados em atletas e funcionários que frequentam o CT Luiz Carvalho.

Os testes foram feitos logo após a chegada dos profissionais ao local, com a participação dos médicos Paulo Rabaldo, Márcio Dornelles e Gabriel Severo, assim como do técnico de enfermagem Adriano Welter. Na avaliação de Rabaldo, os resultados negativos demonstram a eficácia das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas pelo Grêmio no seu CT.

"Nós estamos fazendo a testagem do grupo e dos funcionários e tivemos um bom resultado. Não tivemos, nos atletas, nenhum teste positivo. Em alguns casos estamos selecionando, fazendo a testagem de grupos, já acordada, de tempos em tempos. Aqueles atletas que têm alguma alteração são selecionados, colocados à parte, nós fazemos novas orientações e testes cotidianos. Nós não fugimos ao protocolo em nenhum detalhe. Todas as etapas são cumpridas rigidamente, para que possamos ter a tranquilidade de trabalhar, abrir os gramados para que todos possam competir sem complicações", afirmou o médico.

Essa foi a terceira bateria de exames realizada pelo Grêmio, que já soma 335 exames - o clube havia comprado 600 kits para testagem do coronavírus. E os únicos casos positivos da equipe se deram antes da retomada dos treinos, com o meia-atacante Diego Souza e o preparador físico Marcio Meira. Eles ficaram em isolamento por duas semanas, depois retornando às atividades.

Dando sequência aos treinos, os atletas trabalharam em dois ambientes, mesclando atividades de força na academia com trabalhos aeróbios para os cinco grupos, que trabalham em horários diferentes.