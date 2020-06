O Jabaquara com Gilmar e Ciciá

Ademir Medici

10/06/2020 | 23:55



“O Jabaquara Atlético Clube, nascido Hespanha Foot Ball Club, foi fundado em 15 de novembro de 1914, no bairro do Jabaquara, em Santos.”

Cf. Sérgio dos Santos Silveira, autor do livro Jabuca dos Nossos Corações (Ed. Parma, 2002).

Ficou famosa a expressão “jabaquarando”, de uma crônica maravilhosa de Plínio Marcos.

A página selecionada pelo também desembargador Moacir Andrade Peres faz parte do álbum Balas Futebol de 1951.

E o Jabaquara – ao lado da Portuguesa Santista – tem uma importância maior para o Grande ABC: foram grandes jogos das duas equipes frente aos clubes da região, nas divisões inferiores.

O pequenino e extinto Estádio Italo Setti, do EC São Bernardo, em plena Rua Marechal Deodoro, era invadido pelos fanáticos torcedores praianos na luta pelo acesso e o retorno à elite paulista.

Os repórteres do Diário adoravam cobrir jogos em Santos: o futebol à tarde, a praia nas manhãs de muito sol.

FIGURINHAS

Meu agradecimento à Memória pela bondade de me eleger presidente das figurinhas do Memofut. Com certeza a figurinha carimbada é o Diário (que há tantos anos abre espaço à construção da memória). Aos amigos agradeço o apoio. Meu ego está lá em cima. Vou enviar a página aos filhos e netos.

Domingos D’Angelo



Muito obrigado pelo presente. Camisa 9 na série de figurinhas e nome citado ao lado do saudoso Narciso Ferrari, Gianello, e dos amigos Luiz Romano e Rodolfo Stella é muito gratificante. As imagens da AA São Bento disponibilizadas pelo Dr. Moacir são fantásticas.

Renato Donisete



Parabéns por toda a série das figurinhas. Obrigado, também, pelo cargo de técnico. Com a experiência do professor Maffia na preparação física vai ser mais fácil eu conseguir me segurar no emprego.

Celso Unzelte



Esse elenco do Memofut está ficando forte, hein!?

Alexandre Andolpho Silva



Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo

VALDIR MELERO JUNIOR

Eletrônica – Turma de 1984



Após formado, trabalhei um ano como estagiário no Projeto Trólebus pelo Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano. Efetivado como funcionário, estudei e me formei em engenharia eletrônica na instituição.

Trabalhei em consultoria, fui sócio numa empresa de engenharia e tive outra empresa por dez anos na área de desenvolvimento e conversão de veículos para GNV combustível.

Em 1998, ingressei como docente na graduação da Escola de Engenharia Mauá, participei do programa de mestrado em engenharia de processos químicos e bioquímicos.

Atualmente sou docente da graduação e pós-graduação da Mauá e continuo atuando na área de projetos.



Diário há meio século

Quinta-feira, 11 de junho de 1970; ano 12; edição 1256



Manchete – Brasil venceu e enfrenta agora o Peru: 3 a 2 sobre a Romênia, em Guadalajara, pela Copa do México.

Com a vitória, os brasileiros classificaram-se em primeiro do Grupo 3.

Variedades – Um filme está sendo rodado. É Aron Feldman de novo. O cineasta rodava O Mundo de Anônimo Júnior, com texto do filho Claudio e tomadas em pontos de Santo André, como o Conjunto IAPI de Vila Guiomar. Os atores foram recrutados em grupos de teatro e escola de artes da região.

Em 11 de junho de...

1895 – Nota publicada pelo Estadão: seguiram para São Bernardo 1.358 imigrantes vindos pelo vapor ‘Amozone’.

1910 – O prefeito Alfredo Flaquer sanciona a lei municipal número 70, que amplia o perímetro topográfico da Estação de São Bernardo (Santo André, hoje Celso Daniel). O novo perímetro segue do Rio Tamanduateí até o Caminho do Pilar.

1930 – Prefeito Saladino visita a então Vila Monte Alegre, em São Caetano, com o objetivo de construir um grupo escolar no bairro.

1960 – Rádio Clube, de Santo André, volta a transmitir o programa Peneira Rhodine, de calouros, irradiado diretamente do ginásio do CA Rhodia, em Santo André. Na animação, o locutor Miguel Romera.



Hoje

- Dia do Educador Sanitário

-Dia da Marinha Brasileira

Santos do Dia

- Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (Corpus Christi).

- Paula Frassinetti (Itália, Gênova, 1809 – Roma, 1882). Fundadora da Congregação de Santa Dorotéia.

BARNABÉ. Apóstolo. Auxiliar de São Paulo. Morreu no ano 70, em Salamina. No Brasil é considerado patrono dos funcionários públicos, chamados na gíria de ‘barnabés’