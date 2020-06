10/06/2020 | 17:10



Tarde tensa na Globo, nessa quarta-feira, dia 10.

Segundo a revista Veja, um homem armado com uma faca invadiu os estúdios da emissora no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e fez a repórter Marina Araújo de refém.

O homem exigiu ver a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, que, coincidência ou não, faz aniversário hoje.

As negociações com o homem teriam sido começadas por Ali Kamel, Diretor Geral de Jornalismo da emissora, e continuada pela polícia militar, que foi logo chamada.

Testemunhas disseram à revista que, assim que viu Renata, o homem largou a faca, como prometido, e foi levado pelos policiais - liberando Marina.