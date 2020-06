Leticia Colin ganha puxão de orelha ao vivo ao mostrar o filho de máscara e explica o uso de lanterna de pescador nos cuidados com o bebê

10/06/2020 | 17:10



Nessa quarta-feira, dia 10, Leticia Colin marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes e, ao aparecer na câmera, a atriz mostrou que estava acompanhada de seu filho, Uri, de seis meses de idade, fruto de seu casamento com Michel Melamed! O bebê, que estava usando máscara, logo encantou com sua presença.

- Ele deixa colocar a máscara e fica assim, ele fica de boa!, explicou a atriz.

André Curvello, que estava apresentando o programa ao lado de Fátima Bernardes, achou a cena fofa, mas deu um toque em Leticia:

- Ele tá lindão, hein, Leticia! Mas olha só, até dois anos [de idade] nem precisa disso, pode tirar dele! Até dois anos não precisa, não. A criançada tá liberada. Até dois anos não precisa, até pela aspiração na máscara.

Leticia ficou surpresa com a informação:

- Ah, é?

Em seguida, Fátima mostrou o vídeo mais do que fofo em que Leticia e Michel aparecem cantando e tocando violão enquanto alimentam o bebê. Sobre o assunto, ela explicou:

- Ele tá na introdução alimentar, que é um processo. (...) Mas tem sido muito prazeroso observar ele descobrindo cada sabor, então a gente faz muita música na hora da comida, porque ele ama música. E a gente ama cantar, a gente compõe muito.

Fátima, ao reparar que Leticia usava uma lanterna na cabeça no vídeo, quis saber se aquilo fazia parte do figurino. E a atriz respondeu e explicou o acessório:

- Aqui a gente se monta! Eu boto maquiagem, um chapéu, amarro umas fitas... aqui a gente investe nessa produção teatral pra essa criança, esses shows. E esse negócio na cabeça é uma luminária de pescaria! É uma lanterna de cabeça que eu comprei pela internet, porque às vezes o quarto dele está escurinho e eu estou com ele no colo e eu quero ler alguma coisa e eu não vou acender a luz para acordar ele. Então eu boto discretamente a minha própria lanterna, pego meu livrinho e vou ler. E aí eu descobri que para cortar a unha é maravilhoso.

A atriz está tendo também a companhia de sua mãe, Analdina, durante a quarentena, e foi só elogios:

- Minha mãe é a minha inspiração. Por causa dela sou atriz, estou sendo uma outra mãe por causa da companhia dela, por causa do afeto, ter essa rede de apoio. A gente se diverte muito aqui em casa. Minha mãe canta, dança, prepara papinha, faz ele dormir, ajudou na cólica. É a melhor mãe do mundo. Eu te amo demais.