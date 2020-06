Mãe de Neymar Jr. e Tiago Ramos terminam namoro

10/06/2020 | 15:11



Chegou ao fim o relacionamento de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., com o modelo Tiago Ramos.

O casal teve algumas idas e vindas, mas parece que a briga que aconteceu na casa de Nadine pode ter realmente sido a gota d'água para o fim do namoro.

A informação do término foi confirmada pela assessoria de imprensa do craque nessa quarta-feira, dia 10. A assessoria, no entanto, não entrou em detalhes sobre motivos do fim do relacionamento.

Ativista afirma que pediu apreensão de passaporte de Neymar

Após a tal briga, onde Tiago se machucou, vazou um áudio que seria de Neymar com seus parças, onde eles falam sobre punir o modelo, citando até tortura - o jogador, inclusive, teria chamado Tiago, que é bissexual, de viadinho.

Por isso, o ativista LGBTI+ Agripino Magalhães protocolou uma notícia de fato no Ministério Público de São Paulo, onde acusa os amigos que participaram do áudio dos crimes de homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte de um LGBTI+.

Além da prisão preventiva deles, agora, segundo o jornal Extra, Magalhães contou que pediu também a apreensão do passaporte de Neymar.