S.Caetano revoga decreto que liberava abertura de concessionárias e escritórios

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 14:46



A Prefeitura de São Caetano revogou o decreto que flexibilizava o funcionamento de alguns setores comerciais no município. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10) e, assim, impede reabertura de concessionárias e escritórios.

No sábado, o governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) havia autorizado a abertura de revendedoras de veículos e escritórios, seguindo decisão do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em se incluir na Fase 2 do Plano São Paulo, de retomada da economia, mesmo sem o aval do governo do Estado. Na visão dos prefeitos da região, os indicadores eram melhores que os da Capital, que havia recebido liberação estadual para resgate do comércio.

São Caetano tinha sido a única cidade da região a não ter seu decreto contestado oficialmente pelo Ministério Público à Justiça. No restante do Grande ABC, decisão judicial derrubou a flexibilização em São Bernardo em Diadema, mas liberou Rio Grande da Serra e Santo André – Mauá e Ribeirão Pires não editaram normas para funcionamento das atividades comerciais.

Apesar de a promotoria local não ter ajuizado ação civil pública contra a Prefeitura, encaminhou uma recomendação para que o município obedeça às diretrizes do Estado. A liberação do comércio por parte do governo paulista foi pode ser feita no Grande ABC a partir de segunda-feira (15). Para evitar um problema jurídico, a administração de São Caetano optou por rever o decreto e, assim, impedir a reabertura de concessionárias e escritórios.