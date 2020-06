Renato Aragão comemora reencontro com a filha Livian Aragão em vídeo engraçado

10/06/2020 | 14:11



Após voltar dos Estados Unidos, Livian Aragão finalmente reencontrou Renato Aragão! A jovem mora no exterior e precisou ficar isolada após chegar no Brasil por medidas de segurança. Por meio de um vídeo postado no Tik Tok, ela mostrou que já estava na companhia do pai, que tem 85 anos idade.

Para contar a novidade, os dois brincaram com o desafio do espelho, em que ela aparece limpando a superfície, e depois de algumas passadas de pano, se depara com a imagem do pai no reflexo. No Instagram, Renato celebrou o reencontro:

Ela chegou e estou muito feliz, escreveu o ator na legenda do post.

Depois, em seu Instagram Stories, Renato falou ainda mais sobre sua felicidade em reencontrar Livian.

Estava com muita saudade... Minha filha estava morando fora e voltou para o Brasil tem uns dias. Mas só nesse final de semana que dei um abraço bem apertado nela, disse ele, explicando que os procedimentos para quem chega de viagem internacional são restritos.

Após a chegada, tem que ficar isolado e depois fazer o teste da Covid. Não fizemos diferente! Ela chegou, ficou isolada, fez o teste, e não estava com nada. Nunca esteve. Então, pensa no abraço apertado que dei nela para matar as saudades.