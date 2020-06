Demi Lovato está planejando se casar com o suposto namorado

10/06/2020 | 14:10



No começo da quarentena, fontes afirmaram que Demi Lovato estava cumprindo as medidas de isolamento na mesma casa que o ator de Young and the Restless, Max Ehrich. Esse boato foi confirmado quando fãs também encontraram indícios nas redes sociais de que os dois estariam juntos. Apesar de o namoro não ter sido oficialmente confirmado, parece que os dois podem já estar pensando em casamento. Pois é!

De acordo com fontes da US Weekly, o casal estaria fazendo planos para anunciar o noivado assim que a quarentena acabar:

- Eles estão conversando sobre ficar noivos. A família dela gosta muito dele. Ele provavelmente irá propor nos próximos meses, mas quando a quarentena terminar. Eles estão realmente empolgados com o relacionamento e gostam de viver juntos durante a quarentena e de ver para onde as coisas vão. São influências muito positivas um para o outro.

Apesar de não terem assumido a relação oficialmente, os dois não escondem o fato de que estão juntos. No Instagram, o casal já postou vídeos e fotos um com o outro, com direito a legendas românticas. Eles, inclusive, aparecem dançando juntos e se beijando no clipe de Ariana Grande e Justin Bieber, Stuck With You, e Demi fez questão de compartilhar sua participação com a seguinte legenda:

Feliz em fazer parte de algo tão especial neste momento. Tipo, eu estou muito MUITO feliz, se vocês não notaram...

Será que ela estava falando do clipe ou da relação?