Baterista do CPM22, Japinha tem conversa vazada com garota que dizia ter 16 anos e diz que não teve intenção de seduzir

10/06/2020 | 14:10



Baterista do CPM22, Ricardo Di Roberto, mais conhecido como Japinha, teve um diálogo seu de 2012 divulgado no Twitter, em que ele conversa com uma menina que dizia ter 16 anos de idade. Na época, o músico tinha 38 anos. No conteúdo da conversa, ambos falaram sobre assuntos como namoro e virgindade. O tópico logo viralizou na rede social, já que se tratava de uma conversa íntima como uma garota menor de idade.

Com a repercussão negativa do caso, Japinha se pronunciou por meio do Instagram:

Considerando as últimas informações que circulam na internet a meu respeito, senti necessidade de me manifestar: quem me conhece, de verdade, sabe da minha índole e do meu caráter, e que jamais agiria com o intuito de machucar alguém, seja física ou psicologicamente. Abomino qualquer forma de desrespeito ou abuso contra quem quer que seja. Humildemente, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos em face de qualquer pessoa que tenha se sentido mal ou prejudicada, por algum mal entendido. Por fim, informo que todas as medidas legais cabíveis já foram tomadas, para evitar a propagação de informações que não condizem com a verdade.

Para o G1, o baterista disse que, no perfil em que a conversa foi exposta, há comentários caluniosos e relatos que não são verdadeiros, mas que o diálogo retratado nos prints é real.

Na conversa, há uma parte em que ele questiona se a garota já fez amor e continua falando sobre namoro e fazendo elogios. Também para o G1, ele informou que estava brincando ao falar que tinha ciúmes dela e ao falar sobre virgindade, e que não tinha intenção de seduzir. Outro trecho que ele definiu como uma brincadeira é quando, na conversa, ele diz ter 21 anos de idade e, depois, fala que tem entre 18 e 80:

- Conversar não mata ninguém. Eu não fiquei falando que queria... Tudo bem, teve um papo lá de virgindade. Eu até brinquei em relação a virgindade. Mas nunca querendo... sabe? Depois que ela falou que tinha namorado, eu já evito mulher com namorado. E já brinquei falando que tinha ciúme. Foi esse o sentido da conversa. Eu consultei advogado para saber se tinha algum tipo de crime na conversa. E os três que eu consultei falaram que não há. Primeiro que eu nunca vi a menina, não encostei na menina. Não cheguei a falar: A gente podia, a gente vai... E aí começou a rolar essa proliferação de prints. E eu acabei tendo que me pronunciar.

Sobre as medidas legais, ele diz:

- Tem pessoas me chamando de pedófilo, estuprador, e isso é calúnia. Se fosse verdade, alguém já teria me processado quanto a isso. Eu estou há 20 anos tocando e nunca ninguém veio falar comigo, não há prova, eu nunca fiz isso.

Japinha ainda fala:

- Vou falar uma coisa. Várias vezes na minha vida, até por essa questão da lei... Não que eu tenha essa vontade, que goste de meninas de tal idade, não tenho isso. Eu várias vezes evitei de ficar com menores de idade, com meninas até bonitas, até crescidas e interessantes, por saber que podia dar dor de cabeça. E ali naquela conversa, era direct message. E aquela conversa estava divertida. Porque ela também estava rindo. E na verdade eu não estava com a intenção real de ficar com aquela menina. Principalmente porque quando eu soube que ela tinha namorado, já brequei. A questão da idade, eu vou te falar que várias vezes recuei.

A princípio, o CPM22 havia se pronunciado sobre o assunto por meio do Instagram dizendo o seguinte:

Fomos surpreendidos com postagens sobre o comportamento de um integrante da nossa banda. Somos um coletivo onde cada um responde por suas atitudes. Mas uma coisa é clara, não compactuamos com atitudes desrespeitosas contra quem quer que seja. Nosso maior interesse é que tudo isso seja esclarecido o quanto antes.

Depois, porém, anunciou o afastamento de Japinha:

Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha, reafirmando nossa posição de não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja. A banda continua.