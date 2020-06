Netflix lança categoria com produções do catálogo sobre racismo

10/06/2020 | 13:48



A Netflix criou uma categoria especial em sua plataforma para reunir produções do catálogo sobre racismo e protagonistas negros. A ação faz parte do posicionamento da plataforma na luta contra a violência a pessoas negras, motivada pelos protestos #BlackLivesMatter e pela morte de George Floyd, sufocado por policiais brancos.

"Quando dizemos ''Vidas Negras Importam'', nos também dizemos ''Histórias negras Importas", informa a postagem da Netflix em uma rede social.

Por meio de um link e no menu principal da plataforma nos EUA, é possível acessar a lista feita por negros e negras. Não está disponível no Brasil.

"Entendendo que nosso compromisso com a verdadeira mudança sistêmica levará tempo - começamos destacando narrativas poderosas e complexas sobre a experiência negra", continua o comunicado. "Ao entrar no Netflix hoje, você verá uma lista cuidadosamente selecionada de títulos que só começam a contar as histórias complexas e em camadas sobre injustiça racial e negritude nos Estados Unidos."