Governo de São Paulo confirma flexibilização da quarentena no Grande ABC

10/06/2020 | 12:23



Atualizada às 16h

Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quarta-feira (10) no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou, assim como adiantou o Diário, a mudança do Grande ABC de fase no Plano São Paulo, que estabelece regras para flexibilização da quarentena provocada pela pandemia do coronavírus, em vigor no estado deste 24 de março. Com isso, a partir de segunda-feira (15), centros comerciais, incluindo shoppings, comércio varejista, escritórios, concessionárias de veículos e serviços imobiliário, estão autorizados a retomar as atividades com restrições.

Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi agradeceu o esforço da região para fortalecer a capacidade hospitalar, ou seja, ter mais leitos de UTI. "Com isso, conseguimos chegar aos 68% da ocupação no Grande ABC, sendo que o número era superior a 86% na análise feita há 14 anos. O que nos preocupa ainda é a variação de mortes durante o período na região e isso leva as sete cidades para a próxima fase como destaque negativo." Ele comentou também sobre os pleitos de Mauá e Diadema em ter mais respiradores e leitos. "Fizemos, sim, parceria com esses dois municípios. Mauá recebeu dez respiradores e outros dez chegarão. Em Diadema foram enviados 20 equipamentos.”

Além do Grande ABC, os demais municípios da região Metropolitana, os municípios da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, também foram classificados para a fase de controle e poderão iniciar a retomada das atividades econômicas. Segundo o secretario de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, 26% da população no estado, cerca de 11,4 milhões de pessoas, serão alcançadas.

Vale ressaltar que apesar da flexibilização, um novo período de quarentena foi anunciado até 28 de junho em todo o estado. O principal critério para mudança nas regras da quarentena é a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que devem ficar abaixo de 80%, o que já realidade na região. Ontem, foram anunciados a implantação de 25 novos leitos de UTI no Grande ABC pelos Presidente do Consórcio Intermunicipal, o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), e o vice, prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), após reunião com Vinholi. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, reforçou ainda que se os índices de ocupação de leitos hospitalares voltarem a subir, as regras podem ser endurecidas novamente.

O secretário da Saúde José Henrique Germann informou que São Paulo tem hoje 156.316 casos confirmados de Covid-19. Deste montante, 8.123 pacientes estão internados em enfermaria e outros 4.953 em UTI. 9.862 pessoas morreram.