Auricchio visita obras da nova Escola de Educação Infantil do Bairro Santa Maria

10/06/2020 | 12:32



A nova escola de Educação Infantil do Bairro Santa Maria, localizada na Rua Tibagi, está quase pronta. Com toda a equipe seguindo os protocolos de prevenção à covid-19, as obras estão aceleradas e devem ser concluídas no início do segundo semestre. Nesta terça-feira (9/6), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, realizou visita técnica no local.

“Entregaremos, em breve, mais uma unidade de ensino para a cidade. Reiteramos que a Educação será um dos maiores desafios em todo o mundo pós-pandemia e estamos nos preparando para as adaptações diante da nova realidade”, comentou Auricchio. “Exemplo disso, podemos destacar as aulas online, via Google For Education, que mantiveram nossos alunos conectados, reinventando o ensino nesta quarentena”.

O local receberá 120 alunos de 0 a 5 anos, contará com três salas de atividades, sendo uma sala multidisciplinar (que inclui biblioteca e espaço para brinquedoteca), dois berçários, um trocador, lactário, solário, playground, pátio externo e interno, e área administrativa.

O projeto arquitetônico contempla acessibilidade a toda a área construída e conforto térmico e ambiental, promovido pelo dimensionamento de aberturas que garantem a incidência de luz e ventilação natural. A iluminação artificial proposta para o edifício contempla, em sua maioria, a instalação de lâmpadas de LED, mais duradouras e econômicas.