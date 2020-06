Larissa Manoela ganha buquê de flores de Léo Cidade e fala sobre morar com ele durante a quarentena: - Às vezes rola umas tretas

10/06/2020 | 12:10



Larissa Manoela e Léo Cidade estão passando a quarentena juntos e, em conversa com Tatá Werneck e Rafael Vitti, deram detalhes sobre a convivência durante a pandemia. O bate-papo foi ao ar no Lady and Bofe, do canal do Multishow no YouTube, e entregou curiosidades sobre o casal teen.

Larissa e Léo começaram falando que agora estão curtindo muito mais a companhia um do outro pela falta de compromissos profissionais. A atriz, que neste ano assinou contrato com a Rede Globo, contou que agora os dois estão maratonando séries e o amado completou dizendo que ela está descobrindo lugares da casa que antes não conhecia pela falta de tempo.

Os dois decidiram unir as famílias durante o período de isolamento social e, quando questionados se irão continuar morando juntas após a pandemia, afirmaram:

- Na verdade, a gente não mora junto. Estamos agora por conta da pandemia e as família vieram junto. Então a gente colocou todo mundo dentro da casa e estamos aqui convivendo. Às vezes rola umas tretas, contou Larissa.

Tatá também quis saber se o nível de intimidade entre Larissa e Léo aumentou com a quarentena.

- A gente sempre teve essa intimidade e é uma coisa muito louca porque a gente nunca teve cerimônia na frente um do outro. Então, não é só porque estamos passando pelo período de isolamento junto que alguma coisa mudou, disse a atriz.

O casal ainda fez uma brincadeira na presença das mães, que fizeram um curta aparição na atração. As duas tiveram que decidir qual dos dois tem determinada característica, sendo elas positivas ou negativas. No fim, decidiram que Larissa é mais inteligente, porém mimada e um pouquinho egoísta. Além disso, revelaram que é ela quem manda na relação! Já na vez de Léo, as mães afirmaram que ele é o mais apaixonado e declararam que ele não conseguiria terminar a relação caso fosse necessário.

Por fim, Larissa contou para Tatá Werneck duas qualidades de Léo. Segundo ela, o namorado tem um senso de humor incrível e a capacidade de deixá-la feliz.

- [Ele] dá aquele gás para continuar seguindo.

E, de quebra, contou que Léo é ótimo em imitar pessoas! Engraçado, né?

Os dois também já adiantaram a comemoração do Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. Na última terça-feira, dia 9, eles encantaram nas redes sociais depois que a atriz mostrou o enorme buquê que havia ganhado do amado.

Por aqui o Dia dos Namorados já começou, escreveu ela na legenda da publicação.