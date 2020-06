Em meio à polêmica com Nego do Borel, pai de Duda Reis comemora visita surpresa da filha

10/06/2020 | 12:10



Parece que, finalmente, Duda Reis está se acertando com o pai, Nando Barreiros, em meio à briga familiar que os dois travam por causa do relacionamento da atriz com Nego do Borel.

No Instagram, Nando, que é médico, publicou uma foto agarrado à filha e revelou que ela a fez uma visita surpresa.

Olha quem chegou de surpresa aqui em casa ontem! Nem fui trabalhar a tarde só para matar um tiquinho da saudade! A casa até amanhã está completa! Bom demais meu Deus!, escreveu ele ao publicar o registro do reencontro, que aconteceu na última terça-feira, dia 9.

Duda completou 19 anos de idade no dia 1] de junho e comemorou a data com Nego do Borel, na casa dele. Um dia antes, os pais da atriz vieram à público para detonar o cantor, chamando o genro de mau-caráter. Os pais da atriz são contra o relacionamento e, por diversas vezes, já fizeram acusações contra o funkeiro.