Após mais um rumor de término, Maiara se declara para Fernando e fãs detonam: Que preguiça desse casal

10/06/2020 | 12:10



Alguém consegue acompanhar? Recentemente, Fernando e Maiara deram um susto nos fãs após a cantora arquivar fotos do casal no Instagram e o sertanejo falar sobre dias tristes. Porém, apesar de rumores de término, parece que está tudo bem com os dois, já que Maiara usou o seu Stories para falar que está com saudades de seu amado.

Na rede social, ela postou uma foto em que ambos aparecem pescando juntos e, na legenda, escreveu:

Saudade do meu amor.

No Instagram, os internautas comentaram esse suposto vai e volta do relacionamento de um ano do casal:

Já deu, né... cansativo esse casal.

Gente, que casal enjoado pra caramba.

Não suporto mais.

Que preguiça desse casal.

Todo dia essa palhaçada.

Tô achando que isso é só pra aparecer, já passou de chato isso.

O que você acha?

Vale citar que, recentemente, ambos falaram sobre uma briga que trouxe um motivo bem besta...