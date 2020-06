10/06/2020 | 11:59



Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 35,096 milhões na B3 no pregão da última segunda-feira, 8. Neste dia, o Ibovespa fechou em alta de 3,18%, aos 97.644,67 pontos, com um giro financeiro de R$ 32,7 bilhões.

No mês de junho, a bolsa apresenta um saldo positivo em R$ 3,173 bilhões, resultado de compras de R$ 88,602 bilhões e vendas de R$ 85,429 bilhões.

A B3 não reporta um saldo mensal positivo desde setembro de 2019.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 73,673 bilhões do mercado acionário brasileiro.