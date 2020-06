Hotéis brasileiros oferecem pacotes românticos para o Dia dos Namorados

Redação

Com a abertura gradual de diversos estabelecimentos pelo país, alguns hotéis pretendem aproveitar o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, para oferecer condições especiais aos casais. Confira opções no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Pacotes românticos para o Dia dos Namorados

Hotel Fazenda Brotas Eco

O Hotel Fazenda Brotas Eco, localizado na Estância Turística de Brotas, a 220 km da capital paulista, está com alguns pacotes românticos para o Dia dos Namorados, para serem usufruídos de 12 a 14 de junho. A programação inclui, na sexta-feira, um jantar romântico à luz de velas.

O cardápio, preparado pelo chef do Brotas Eco, inclui cinco cursos, Entre os pratos destacam-se conchiglione recheado de tomate seco, rúcula e cream cheese ao molho pomodoro e medalhão de filé ao molho marchand du vin com risoto piemontese. Para a sobremesa, os casais poderão saborear petit gateau com sorvete de creme ou mini chessecake com calda de frutas vermelhas.

Vale ressaltar que medidas de segurança serão aplicadas no estabelecimento. Entre elas, uso de máscaras de proteção e limpeza constante das áreas comuns.

As tarifas para o fim de semana romântico no Hotel Fazenda Brotas Eco partem de R$ 876 incluem café da manhã, o jantar romântico na sexta e decoração do quarto com pétalas de rosas e bombom. Reservas: www.brotasecoresort.com.br ou (11) 3035-1900 / (14) 3653-9998.

Villa 25 Hostel

O Villa 25 Hostel, localizado em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, promoverá a partir de 12 de junho uma experiência que durará um mês e poderá ser vivida por apenas nove casais por dia. Trata-se de um pacote que inclui hospedagem e um jantar harmonizado, no qual os casais poderão escolher entre realizar um “passeio” gastronômico por Peru, Argentina ou Espanha.

No cardápio peruano, as entradas são: camarão com bacon e coco, molho de manga e gengibre com mix de alfaces, além de canelones de pato com molho apimentado e tomate confitado. Os pratos principais por sua vez, incluem filé mignon com molho verde de coentro e cogumelos cremosos, batata inflada, peixe grelado ao molho de curry e arroz ao wok com vegetais e amendoim. Para fechar, a sobremesa traz picarones com mel de rapadura, bolo de banana, molho de toffe e sorbet de chocolate. Um Pisco sour (Bambino) acompanha o cardápio.

No menu argentino, as entradas contemplam empanadas de cordeiro com molho apimentado, mini choripan com queijo provolone e chimichurri. Os pratos principais são compostos por bife de chorizo na brasa com risoto de cogumelos e espargos crocantes, salmão patagônico com linguine ao limão e palmito pupunha ao forno. De sobremesa será servido crepe com doce de leite argentino e sorbet de creme, chantili e nozes. Um vinho malbec acompanha o cardápio.

Para fechar a lista, o menu espanhol traz tortilla de batata com camarão, pão com tomate e mussarela de búfala com pesto com mix de folhas como entradas. Os pratos principais incluem por paella e cordeiro ao forno com batata e vegetais. Como sobremesa, churros com molho quente de chocolate e panacota con frutas vermelhas. A bebida servida é uma sangria.

O Villa 25 afirma que também seguirá com rigor todos os cuidados com higienização recomendados no momento.

As experiências custam a partir de R$ 497 por casal. Além da hospedagem e do jantar harmonizado, o café da manhã está incluído no pacote. As reservas podem ser feitas pelos telefones (21) 3596-2069 / 2225-0009.

Tulip Inn Sete Lagoas

O Tulip Inn Sete Lagoas, em Minas Gerais, vai preparar um jantar de Dia dos Namorados em 12 de junho. Para a data, o pacote do hotel inclui as suítes standard e superior e um menu com duas opções de prato principal (escondidinho de carne ou parmigiana de frango) e de sobremesa (mousse de maracujá com chocolate ou mousse de chocolate com morango), além de uma garrafa de vinho de brinde nas 20 primeiras reservas.

Pelo protocolo de segurança, o jantar será servido no quarto do casal. As reservas podem ser realizadas em (31) 98318-7884.