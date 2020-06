Por que Anguilla foi eleita o destino número 1 do Caribe

Redação

Do Rota de Férias



23/06/2020 | 11:48



Anguilla é o destino número 1 do Caribe de acordo com os leitores da “Travel + Leisure”, uma das publicações de turismo mais respeitadas do planeta. Além disso, a ilha ocupa o primeiro lugar no ranking de melhores praias do mundo do Travel Channel e recebeu o título de Melhor Ilha para o Turismo de Luxo da World Travel Awards.

Com apenas 91 km2, a ilha situada na porção leste do Caribe foi descoberta por Cristóvão Colombo e, hoje, tem status de Território Britânico Ultramarino. Fica ao norte de Saint Martin/Sint Maarten e próxima de destinos dos sonhos, como St. Barth, Ilhas Virgens Britânicas e Americanas e Porto Rico.

Anguilla, uma maravilha no Caribe

Entre os motivos que fazem de Anguilla um dos melhores lugares do Caribe é o fato de a ilha ter se mantido fora do circuito de cruzeiros da região, Assim, sua natureza foi mais preservada e quem vai até lá encontra um clima mais tranquilo que o do vizinho.

Perfeita para viagens românticas ou em família, Anguilla só teve três casos de covid-19. A notícia é ótima para os brasileiros que querem voltar a viajar, mesmo porque não é preciso ter visto para entrar lá (basta apresentar o passaporte).

Aeroporto e hotéis

É na capital The Valley que fica o aeroporto internacional de Anguilla. Dali, é fácil percorrer a ilha. De ponta a ponta, basta rodar 45 minutos de carro. O único porém é que a mão é inglesa.

Opções de hospedagem não faltam na região; Há resorts, hotéis-butique, villas e pousadas de charme. A maior parte tem estilo pé na areia e está distribuída pelas 33 praias da ilha. Muitos têm serviço de spa e boa gastronomia.

Gastronomia

A culinária, por sinal, é uma atração à parte de Anguilla. Quem vai até lá pode provar pratos como a sopa do Miss Mabel e o churrasco de costelas do Ken. O prato típico da região é o guisado de bode, mas os peixes, como a anchova, e frutos do mar, a exemplo de lagosta, são bem apreciados.

Praias e outras atrações

As praias espetaculares do West End – Meads Bay, Rendezvous Bay, Maundays Bay, Barnes Bay, Long Bay, Cove Bay – estão entre as mais badaladas de Anguilla. Um lindo arco de pedra sobre o mar forma um dos principais cartões-postas da região.

O East End da ilha, por sua vez, está se desenvolvendo rapidamente como um centro de turismo alternativo Mais tranquilo, é palco da praia Shoal Bay East, que concentra hotéis, restaurantes, bares e um spa.

Island Harbor, no extremo leste da ilha, é outro lugar que vale a visita. Barcos coloridos atracam na enseada protegida, que conta com um píer de pesca projetado em direção à ilha de Scilly Cay, ladeada por conchas.

Outras seis pequenas ilhas fazem parte de Anguilla: Scrub Island, Sombrero, Dog Island, Sandy Island, Prickly Pear e Anguillita. Muitas empresas de turismo oferecem passeios que levam os viajantes a esses destinos. Alguns tours incluem mergulhos, snorkeling e observação de animais.

Vídeo: conheça Anguilla

O escritório oficial de turismo de Anguilla produziu um vídeo (em inglês) que revela lindas imagens da região e convida o viajante a ir até lá depois que as viagens estiverem normalizadas. Confira: