Covid-19: mapa interativo mostra número de contaminados em cada rua de São Paulo

10/06/2020 | 10:18



O Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade (LabCidade), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP), criou um mapa interativo que permite descobrir o número de casos confirmados e mortes por covid-19 em cada rua da cidade e região metropolitana de São Paulo. Além de matar a curiosidade dos moradores, o projeto visa ajudar as autoridades a criar estratégias adequadas às particularidades de um local.

Para o usar o mapa é simples. Basta acessá-lo por este link. Nele, é possível ver um panorama geral da região – um tanto assustador, com vários pontinhos. Você pode procurar sua rua ou seu bairro pela lupa, que se encontra no pé da página. Cada endereço está marcado por uma linha colorida: quanto mais escura, mais perigosa. O site informa número de casos e mortes no local.

O mapa interativo da USP foi feito com base em dados fornecidos pelo Datasus, o departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SUS). A plataforma registra casos de pessoas hospitalizadas com o novo coronavírus ou com síndrome respiratória aguda grave. Cada ficha de paciente também informa o CEP – daí vem a possibilidade de mapear as regiões.

Vale destacar, porém, que o mapa não mostra a totalidade de casos. Isso porque nem todos os atendimentos são registrados, já que muitos não apresentam a necessidade de internação. E mais: nem todas as fichas têm o CEP cadastrado.

Outro problema que impede o mapa de ser mais eficaz está no fato que, desde 1º de junho, o Datasus deixou de informar o endereço de pacientes e óbitos. Sem tal divulgação, a equipe da USP está procurando alternativas para continuar alimentando a plataformas. Num primeiro momento, a ideia é cruzar os dados com ajuda do Instituto Pólis.

