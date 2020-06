Marina Ruy Barbosa chora por causa de ansiedade e faz desabafo na madrugada

10/06/2020 | 10:10



Os famosos também estão enfrentando dificuldades para lidar com a quarentena em virtude da pandemia do novo coronavírus. Marina Ruy Barbosa usou o Instagram na madrugada desta quarta-feira, dia 10, para falar como tem se sentido em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Primeiro, ela publicou uma série de vídeos nos Stories, em que aparece chorando e desabafando sobre o que sente sempre que vai dormir.

- Cá estou eu, pronta pra dormir e dando aquela choradinha básica, porque está difícil né. Acho que está difícil para muita gente.Quando chega a hora de dormir, que a gente pensa em tudo o que está acontecendo no mundo, no país, dá uma agonia, dá uma ansiedade, começou ela.

Marina explicou que acredita que está mais sensível por causa de seu aniversário que se aproxima (No dia 30 de junho, ela, que é do signo de câncer, irá comemorar 25 anos de idade). No relato, ela ainda falou sobre saúde mental e também sobre se sentir ansiosa e abalada:

- Eu nem sou de me expor assim, mas estou sensível, acho que devo estar no meu inferno astral também, porque meu aniversário está chegando, sei lá, acho que tem muita gente passando por muita coisa difícil e que a saúde mental tá abalada, tá ansiosa, com estresse, e eu queria dizer que vocês não tão sozinhos.

Apesar das dificuldades, Marina demonstrou estar positiva quanto ao futuro do país:

- Acho que o lance é que tá todo mundo tentando ser forte, cada um da sua maneira, cada um enfrentando seus próprios problemas. Espero que depois que isso tudo passar, a gente não esqueça, a gente aprenda, que todo mundo se torne pessoas melhores, que a gente tenha mais empatia, ajude mais das outras pessoas, cuide do planeta que a gente vive e faça pequenas coisas no dia a dia e que podem mudar a vida de tanta gente.

Ela ainda publicou um clique em que aparece com o marido, o piloto Alexandre Negrão, e alguns cachorros. Ela voltou a falar sobre as dificuldades para dormir e refletiu novamente sobre o período em que está de quarentena:

Cá estou eu, já são 00:35. Jurei pra mim mesma que iria dormir cedo hoje, amanhã acordo às 7 e tenho um monte de coisas pra resolver e fazer. Sim, estamos em quarentena, quase 3 meses (acho! Já? perdi a conta!) e a vida ficou mais devagar olhando daqui de dentro. Ao mesmo tempo parece que tudo está girando tão veloz. O que está acontecendo? Medo. Vazio. Sorrisos. Ansiedade. Gratidão. Pra onde você vai? Pra onde nós vamos? Qual o sentido disso tudo? Tentando ser luz, luz, luz, luz. No meio de tanta sombra. Seguimos... Tentando buscar nossa melhor versão. Mas o que é a melhor versão? Tentando entender como me comunicar da melhor maneira em todos os graus de relações. Tentando entender minha ''existência'' em uma rede social com milhões de seguidores. Tentando fazer vocês me conhecerem. Não uma parte tão pequena de fotos. Mas minha alma, meu coracão....Ah, tentando entender o sentido, mostrar o sentir, mas sem sumir. (Aí eu olho essa foto e vejo o quanto a gente deve estar perto de quem ama, como a natureza e os bichos me fazem respirar mais fundo!),

escreveu.