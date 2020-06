Grande ABC se aproxima das 800 mortes por Covid

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 00:01



A região se aproxima dos 800 mortos pelo novo coronavírus em menos de três meses desde o primeiro registro de óbito nas sete cidades. Com os números divulgados ontem pelas prefeituras, o Grande ABC chegou a 775 vítimas fatais em decorrência da doença, 12 a mais do que o divulgado na segunda-feira.



São Bernardo informou cinco novos óbitos, alcançando 243 no total. Santo André somou três perdas à contagem, com 186 na totalidade. Mauá teve registrados dois novos mortos, chegando a 95. São Caetano (64) e Ribeirão Pires (23) tiveram uma nova fatalidade cada, enquanto Diadema (155) e Rio Grande da Serra (nove) mantiveram os dados.



O Grande ABC registrou ainda 10.378 casos confirmados, sendo 3.827 em Santo André, 2.710 em São Bernardo, 1.351 em São Caetano, 1.674 em Diadema, 494 em Mauá, 226 em Ribeirão Pires e 96 em Rio Grande da Serra. A região tem ainda 16.793 suspeitos e, por outro lado, 3.662 pessoas receberam alta médica.



Já os números do Estado, divulgados pela secretaria da Saúde, apontam recorde de mortos em 24 horas, com 334 perdas. Assim, são 9.522 óbitos (5.501 homens e 4.021 mulheres) e 150.138 casos confirmados (71.056 homens, 79.063 mulheres e 19 não foi informado o sexo). Por outro lado, 28.787 foram recuperados.



O Ministério da Saúde, por sua vez, atualizou os dados nacionais e informou 739.503 pessoas infectadas, entre as quais 38.406 evoluíram a óbito (1.272 nas últimas 24 horas) e 311.064 foram recuperadas.