Núcleo produz 5.000 máscaras por dia em Rio Grande da Serra

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



10/06/2020



Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus muitos profissionais – principalmente autônomos – ficaram diante de situações preocupantes, como a falta de trabalho e, consequentemente, a queda na renda. Para auxiliar no enfrentamento da quarentena surgiu parceria entre o Núcleo Resistência Baobá Cele, na Vila Marcos, em Rio Grande da Serra, com o grupo Fashion Mask, que está auxiliando pelo menos 27 costureiras da cidade. Elas iniciaram a fabricação de máscaras para venda há pelo menos um mês e meio. Por dia, são mais de 5.000 máscaras produzidas apenas no núcleo.



O Fashion Mask criou um site colaborativo onde reúne costureiras que estão produzindo máscaras por todo País e buscando renda durante a quarentena. As profissionais se cadastram no site e informam sua localidade, com isso, as demandas das regiões próximas de onde residem são direcionadas para iniciarem as confecções. As costureiras recebem o tecido cortado, os elásticos e fazem a montagem.



Os principais núcleos no Estado de São Paulo estão nas cidades de Rio Grande da Serra e Taboão da Serra. Juntas, as costureiras dos municípios ajudaram a fazer com que o projeto atingisse a marca de 1 milhão de máscaras produzidas. O item de proteção que decretou a contagem histórica foi fabricado pelas mãos de Cristina Martins Pinto, 43 anos, costureira há mais de 20 anos, integrante do Baobá Cele.



Antes de iniciar a demanda do grupo Fashion Masks, a profissional já tinha começado as produções dos itens para distribuição aos profissionais da saúde e moradores da cidade. “Estamos muito felizes. Entramos neste projeto quase próximo a esta marca (de 1 milhão), mas com nosso empenho, fomos convidados para produzir essa máscara e até recebemos um certificado por termos feito isso”, detalha a costureira, que inicia os trabalhos todos os dias a partir das 7h, de segunda a sexta-feira.



Antes da pandemia, Cristina prestava serviço para três empresas na região, mas, por causa do isolamento físico, as três precisaram parar seus serviços e ainda estão sem data para retomar a normalidade. “Sabia que precisava me virar de algum jeito. Então, neste projeto consigo tirar minha renda e passar por esta pandemia sem os problemas que eu imaginaria ter”, comenta.



A unidade da máscara é vendida pelo próprio site da Fashion Mask por R$ 9,90. A cada cinco itens, o valor unitário cai para R$ 7,98 e, acima de dez, para R$ 5,90. A plataforma não tem fins lucrativos e todo o valor arrecadado é repassado ao núcleo, que divide para as costureiras conforme a demanda produzida. A média dos ganhos mensais de cada profissional é de R$ 1.200.



O coordenador do núcleo, Wagner Nascimento, 42, destaca que, com as grandes demandas que o grupo está recebendo no projeto, o objetivo é continuar como cooperativa para geração de empregos e renda. “Percebemos que tínhamos condição para virar um polo de costura, por meio de uma cooperativa, então isso foi nosso pontapé inicial. De imediato recebemos uma média de 3.000 máscaras, depois disso, mais 5.000, e assim, fomos crescendo nas produções”, conta Wagner.



A parceria com novas profissionais ainda proporcionou às costureiras novos desafios, como a confecção de 50 mil e até 80 mil máscaras para entrega.

“O (pessoal que coordena o) projeto da Fashion comentou que a qualidade dos nossos itens era boa e o nosso tempo de resposta melhor ainda. Além das costureiras, também estamos trabalhando com oito pessoas na linha da limpeza das máscaras e outras na administração também”, explica Wagner.