Êxodo empresarial

09/06/2020 | 23:59



Enquanto a atenção da opinião pública do Grande ABC está praticamente toda voltada ao avanço do novo coronavírus pelo mundo, a região sofre mais uma baixa significativa em termos de geração de emprego e impostos. Conforme publicado ontem pelo Diário, o Grupo Kostal comunicou à direção do sindicato dos metalúrgicos que vai encerrar as atividades da fábrica de autopeças que funciona desde a década de 1970 no bairro Pauliceia, em São Bernardo. É a sexta grande empresa que anuncia o fim de sua história no município em intervalo de um ano. Algo está errado.

Ao informar a intenção de fechar a unidade no Grande ABC, onde emprega cerca de 300 funcionários, a direção da Kostal justificou a medida como sendo resultado de estudo internacional encomendado pelo grupo, que teria apontado que as plantas brasileiras deixaram de ser competitivas internacionalmente – só não explicou por que, então, manterá a produção em Cravinhos, no Interior paulista.

A Kostal foi a mais recente, mas não a única a argumentar nestes termos. No início do ano, São Bernardo perdeu para Três Corações, Minas Gerais, a sede da Mangels, fabricante de rodas e botijões de gás, entre outros produtos. Uma das sete companhias de capital aberto do Grande ABC, estava no município havia 52 anos. Tão antiga quanto a Ford, que também optou por trocar a região por Camaçari, na Bahia. Seguiram os passos a Panex, o centro de distribuição da Renner e a P&G.

Na maior parte das vezes pega de surpresa com a reiterada fuga de grandes empregadoras e pagadoras de impostos, a administração municipal de são-bernardense limita-se a dizer que irá “fazer todo esforço necessário” para que as empresas mudem de ideia. Até hoje, ao menos entre as grandes, não obteve sucesso em nenhuma das negociações. Talvez falte plano mais elaborado, e eficiente, para evitar o êxodo das grandes companhias. Por que São Bernardo deixou de ser atrativa para tantos investidores, que a tem trocado por outras cidades do Brasil? Eis a pergunta a ser respondida.