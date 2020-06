Auricchio admite recomendação do MP sobre decreto

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 00:01



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), disse que o Ministério Público local encaminhou recomendação à Prefeitura acerca do decreto autorizando a abertura de concessionária de veículos e escritórios, mas reforçou que os indicadores da cidade mostram que a flexibilização pode ser feita dentro dos parâmetros estabelecidos pelo governo do Estado.



Diferentemente de outros municípios do Grande ABC, a promotoria são-caetanense não ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura contestando o decreto de relaxamento da quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus. A região não recebeu aval do Estado para ir para a Fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, de retomada econômica, mas entendeu ser injusto o fato de ficar fechada enquanto a Capital, na Fase 2, poderia reabrir parte do comércio.



“O Ministério Público fez recomendação para a gente dizendo da incompatibilidade do decreto. Temos tempo para responder. Estamos aguardando os estertores da situação”, comentou Auricchio.



No Grande ABC, a Justiça barrou os decretos de São Bernardo e de Diadema, porém, liberou Santo André e Rio Grande da Serra. As prefeituras de Mauá e Ribeirão Pires não publicaram decreto autorizando o funcionamento desses estabelecimentos em seus territórios.



“Estamos respeitando o conjunto de indicadores. No Grande ABC, esse conjunto é absolutamente melhor. O de São Caetano é mais positivo ainda na comparação com os índices da Capital. Entendemos que há possibilidade da flexibilização. Mas vamos aguardar a decisão do comitê do Estado, reavaliando os indicadores da região, que serão novamente submetidos a uma análise criteriosa. Acredito que amanhã (hoje), de forma oficial, iremos para a fase laranja”, comentou Auricchio, em referência ao anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB).



Em São Caetano foram 1.351 casos confirmados de Covid-19, sendo 64 mortos no total (um registrado ontem). Segundo a administração, a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é na casa de 36%.

(Colaborou Dérek Bittencourt)