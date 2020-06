Depois de 16 anos de conflitos, Morando e Alex se aproximam

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/06/2020 | 00:01



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), se aproximou definitivamente do deputado federal Alex Manente (Cidadania), após 16 anos de rivalidade política no município. Ontem, o parlamentar federal esteve no gabinete do tucano para confirmar o envio de R$ 6,5 milhões em emendas para o município utilizar na saúde. Os dois gravaram vídeo, publicaram em suas redes sociais e externaram o que já era comentado havia tempo nos bastidores: há uma chance real de Alex estar no palanque de Morando na eleição deste ano e apoiar o tucano na sua tentativa de reeleição.



“Estou recebendo aqui o deputado federal Alex Manente, que tem domicílio eleitoral e é morador de São Bernardo. Ele enviou R$ 6,5 milhões para a saúde. Quero agradecer, especialmente neste momento. O recurso será usado na rede de atenção básica, o que acaba desafogando (o cofre público) para utilizar nos demais hospitais, em especial neste momento em que o Brasil passa por pandemia e sua maior crise de saúde da história”, disse Morando, no vídeo. “Que bom seria se todas as lideranças deixassem as divergências de lado com o único propósito, que é o de ajudar a quem precisa.”



O afago foi retribuído por Alex. “É uma oportunidade de colaborar com a cidade neste momento duro. Quero parabenizar o trabalho que você (Morando) vem fazendo na área da saúde. Em um momento crítico, São Bernardo tem conseguido se superar. Empenhar os recursos aqui, além de superar as questões de divergência, é ter a possibilidade de ver a nossa cidade se desenvolvendo em um momento necessário”, comentou. “Conte sempre com o nosso mandato em Brasília. Nossa cidade precisa de união”, declarou Alex.



O vídeo de um minuto e 29 segundos tende a enterrar 16 anos de rivalidade entre os dois. Em 2004, quando Alex se elegeu vereador – com votação recorde, de 12.507 votos, a maior até hoje de um parlamentar no Grande ABC –, Morando já era deputado estadual e havia exercido a vereança. Os dois tinham perfis semelhantes – jovens e ligados à direita – e dialogavam com os mesmos eleitores.

Duelos diretos pela Prefeitura e divisão de espaço na Assembleia

A rivalidade ganhou corpo a partir de 2006, quando Alex Manente (Cidadania) se lançou deputado estadual pela primeira vez e Orlando Morando (PSDB) tentava a reeleição à Assembleia Legislativa. À época, todos apoiavam o então prefeito William Dib (hoje sem partido). Houve leve ruptura entre Dib e seu então secretário de Obras, Otávio Manente, pai de Alex, que arquitetou a candidatura do filho ao Parlamento paulista. O que era para ser um recado a Dib se transformou em vitória eleitoral. Assim, Morando e Alex representariam São Bernardo na Assembleia.



A rivalidade, então nos bastidores, se tornou pública dois anos depois, quando Dib encerrou seu mandato e tentou unir o grupo na sucessão à Prefeitura de São Bernardo. Inicialmente Dib apostou no ex-prefeito Mauricio Soares. Depois, indicou Morando como prefeiturável. As movimentações fizeram Mauricio, Otávio e Alex se desgarrarem. O primeiro embarcou na campanha de Luiz Marinho (PT). Alex se lançou ao Paço. No segundo turno, não acompanhou Morando. A divisão foi fundamental para que Marinho, sob as bênçãos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desbancasse esse bloco.



Essa cisão só se aprofundou com o passar dos anos. Em 2010, Morando e Alex se elegeram novamente à Assembleia. Em 2012, Alex se candidatou à Prefeitura. Morando não disputou aquela eleição e anunciou apoio ao então candidato do PPS (antiga nomenclatura do Cidadania) dois dias antes da eleição. Marinho venceu no primeiro turno. Espécie de trégua foi dada em 2014. Alex havia decidido concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Morando buscou a reeleição na Assembleia. E ambos acertaram uma dobrada oficial em São Caetano – os políticos são-caetanenses apoiariam a candidatura de ambos. A parceria ficou restrita a São Caetano, entretanto, fazendo com que o entendimento entre as partes, mais uma vez, fosse postergado.



Em 2016, novo episódio de conflito. Mais uma vez Alex e Morando se enfrentariam na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Bernardo. Os dois foram ao segundo turno, em um pleito marcado pela troca de farpas cada vez mais intensa. Morando superou Alex na reta final, se elegeu prefeito e classificou o deputado federal como uma das forças de oposição a seu governo. Tanto que, em 2018, viu dois de seus aliados serem candidatos a deputado federal para, além de buscarem cadeira em Brasília, enfraquecer o rival: seu vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) e o ex-vereador de São Caetano Fabio Palacio (PSD). Alex se reelegeu. Marcelo e Palacio não tiveram êxito.



Toda a tensão, entretanto, foi ficando pelo caminho no ano passado. Os dois se aproximaram, conversaram e buscaram um alinhamento, já que Alex havia dado demonstrações que poderia ficar fora do pleito municipal de 2020. Assim, há chance de apoio de Alex para a reeleição de Morando e união de forças para enfrentar Marinho, pré-candidato do petismo ao Paço.