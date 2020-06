Prefeitura de São Bernardo desmonta estruturas provisórias em terreno na Vila São Pedro

Do Diário do Grande ABC



09/06/2020 | 18:39



Atualizado às 19h23

Nesta terça-feira (9), a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Habitação, promoveu "medida fiscalizatória para impedir apropriação indevida e desmatamento de área tombada pelo Compahc (Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural". O terreno, propriedade do município, está localizado entre as Joana D’Arc e 28 de Abril, na Vila São Pedro.

Durante a ação, segundo o Paço, foi constatada invasão e contabilizadas 16 estruturas montadas em área classificada como de risco pela Defesa Civil, "sem qualquer morador e pertences pessoais". Ligações clandestinas de água e luz foram encontradas. Ainda de acordo com a Prefeitura, os moradores foram notificados e avisados sobre a ação para regularização da área. Foram desmontadas dez estruturas provisórias instaladas no local. As demais estão aguardando notificação da Procuradoria-Geral do Município para também serem desmontadas nos próximos dias.

Após a ação, grupo fechou a Avenida Dom Pedro de Alcântara, altura do número 400, na Vila São Pedro, em São Bernardo. Manifestação foi por direito à moradia. Com palavras de ordem como "o povo está aqui, sem medo de lutar", pessoas colocaram fogo em pedaços de madeira e pneus. Após negociação com Guarda Civil, o grupo foi dispersado e o trânsito foi liberado por volta das 18h30.