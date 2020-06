Ponte Preta recebe contato por empréstimo de zagueiro recém-contratado

09/06/2020 | 17:57



A Ponte Preta recebeu, recentemente, ligação do Santo André para discutir a possibilidade do empréstimo de Luizão após o reinício do Campeonato Paulista. O zagueiro, contratado durante a pandemia e com vínculo assinado até o fim da Série B, não pode entrar em campo pelo time campineiro caso o regulamento não seja alterado.

Com a camisa do Santo André, clube com o qual tinha vínculo até o começo de abril, o defensor disputou oito jogos no Estadual e, portanto, fica impossibilitado de vestir a camisa de outra agremiação. Por enquanto, não há definição oficial a respeito de mudança nas regras, o que mantém cenário incerto para clubes e atletas.

O time do ABC Paulista tem interesse em um empréstimo curto para encerrar a competição, da qual é líder - quem conduz as negociações é Edgard Montemor, executivo de futebol.

Até os últimos dias, a Ponte ainda não tinha uma posição concreta a respeito do assunto, correndo o risco de ficar de mãos atadas em escalar Luizão no Paulista e na Copa do Brasil. A informação seria repassada pelo departamento de futebol ao presidente Sebastião Arcanjo para tomar a melhor decisão sobre o assunto.

Integrado aos treinamentos virtuais do elenco há mais de um mês, o atleta não vê muito nexo em retornar ao Santo André por já estar ter fechado com a Ponte Preta. A meta é, caso de fato não haja mudança no regulamento, continuar em Campinas com foco exclusivo na segunda divisão nacional.