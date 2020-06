São Caetano recebe mais dez respiradores do Estado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/06/2020 | 17:37



O Hospital Maria Braido, pertencente ao Complexo Hospitalar Municipal de São Caetano, recebeu mais dez respiradores para as UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivas para tratamento da Covid-19. Estes equipamentos, a exemplo dos outros dez que chegaram na semana passada, foram repassados pelo Estado após envio do governo federal. Nesta terça-feira o prefeito José Auricchio Junior (PSDB) vistoriou a aparelhagem, na companhia da secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

Segundo o chefe do Palácio de Cerâmica, por ora estes equipamentos não serão instalados. "Já tínhamos estrutura bastante robusta no ponto de vista de terapia intensiva no atendimento hospitalar ao paciente Covid-19. Óbvio que com reforço de recursos técnicos com estes 20 respiradores, sendo dez da indústria brasileira e outros dez importados da Turquia, nos dá mais garantia e, se houver necessidade, de ampliação o número e leitos", disse o prefeito. "Por enquanto vamos manter os 50 leitos de terapia intensiva exclusivos Covid e, se precisar, há reserva técnica. Como a taxa de ocupação vem caindo gradativamente, acreditamos que está dentro do esperado", complementou José Auricchio.

Atualmente, 36% das UTI Covid-19 do Complexo Hospitalar são-caetanense estão ocupadas. "É uma taxa de ocupação muito confortável do ponto de vista de uma pandemia. Estes equipamentos vêm para agregar nosso arsenal de guerra contra a pandemia", celebrou o diretor do hospital, Ricardo Carajeleascow (foto), que explicou não haver diferença entre o modelo brasileiro e o turco.